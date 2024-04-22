деревня Кулигино, деревня Кулигино, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Кулигино

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
Д. Поречье, Сухоедова, Совина, Кулигино и Заборка1Вас. Сем. Азарьев892030
Сц. Поречье, Заборье, Кулигина, Пищалина, Горлемницы, Старое, Сухоедова и Савина33Елиз. Петр. Свирчевская129145

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Рютинская волость
15Кулигино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Заборского214071611326066земледелиелесные заработкипрудЧасовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
278005Кулигинодеревня58°06'34°03'O-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Рютинское сельское поселение
28608431131д Кулигинодеревня
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