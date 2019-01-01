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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4205.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ладыженского Владимира Николаевича в с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской о Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Чихачевой И. С. в с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
149Липяги (Николаевская), с. вл.при руч. Жилого врага.7035100342377Церковь православная 4. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
49. Липяги (Никольское), село бывшее владельческое, дворов 134, жителей 903, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, лавка, синильн Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Липяговское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47387Липягисело52°49'44°13'N-38-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56633419111с Липягисело