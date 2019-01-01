село Липяги, село Липяги, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Липяги

Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4205.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ладыженского Владимира Николаевича в с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской о Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Чихачевой И. С. в с. Липяги Липяговской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
149Липяги (Николаевская), с. вл.при руч. Жилого врага.7035100342377Церковь православная 4. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Липяговская волость
49. Липяги (Никольское), село бывшее владельческое, дворов 134, жителей 903, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, лавка, синильн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Липяговская волость
село Липяговское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Колышлейский район
47387Липягисело52°49'44°13'N-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Колышлейский муниципальный район, Сельское поселение Потловский сельсовет
56633419111с Липягисело
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