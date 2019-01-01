посёлок Дорки, посёлок Дорки, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дорки

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3807Дорка (Вязищи), д. каз.при оз. Заверьяхове.102749143177Часовня 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Доркская (Дорская) волость
896. Дорка (Вязины тож), деревня бывшая государственная, дворов 56, жителей 394, волостное правление (уездный город в 10 верстах), лвки. В 4 верстах — лесоп. з. В 2 верст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Доркская волость
деревня Дорки

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Доркская волость
10Дорка831

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
111430Доркипосёлок57°38'34°23'O-36-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Коломенское сельское поселение
28612425241п Доркипоселок
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