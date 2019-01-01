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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3807Дорка (Вязищи), д. каз.при оз. Заверьяхове.102749143177Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
896. Дорка (Вязины тож), деревня бывшая государственная, дворов 56, жителей 394, волостное правление (уездный город в 10 верстах), лвки. В 4 верстах — лесоп. з. В 2 верст Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Дорки
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
10Дорка831
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111430Доркипосёлок57°38'34°23'O-36-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612425241п Доркипоселок