деревня Борисково, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Борисково

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
Об оказании помощи Тимофеевичу В. П., жителю деревни Борисково Воскресенской волости Казанского уезда. 1918 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 8 Показать все
Дело о Наумове Архипе Даниловиче, крестьянине дер. Борисково, Воскресенской вол., Казанского уезда, привлеченном к дознанию по 246 ст. Улож. о наказ. 1903 г. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
121Борисково, д. каз.при оз. 2-м Кабане.82268217250

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская волость
82. Борискова, деревня бывшая государственная, при озере Третьем Кабане, дворов 105, жителей 559, часовня, 2 лавки, 5 горш. звд., пожарн. сар.

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