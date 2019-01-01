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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
62Красная Рыбница (Кошелева), д. вл.при р. Рыбнице.411357187215
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
93. Красная Рыбница, сельцо бывшее владельческое, при речке Рыбнице, дворов 94, жителей 748, овчинный завод
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Красная Рыбница (сельцо)10Станция Змиевка М.-К. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62930Красная Рыбницадеревня52°35'с.ш.36°15'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652407131д Красная Рыбницадеревня