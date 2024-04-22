село Чалбучи-Килга, село Чалбучи-Килга, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Чалбучи-Килга

Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ, Чалбучинское станичное общество
301Калгинский пос.Крестьянских дворов: 39. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 40. 391
302Чалбучинская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 40. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 42. 403

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Акшинский округ, Чалбучинская станица
пос. Чалбучинский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район
20859Чалбучи-Килгасело51°08'119°44'M-50-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Булдуруйское сельское поселение
76630415111с Чалбучи-Килгасело
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