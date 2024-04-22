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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
301Калгинский пос.Крестьянских дворов: 39. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 40. 391
302Чалбучинская ст., стан. пр.Крестьянских дворов: 40. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 42. 403
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пос. Чалбучинский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20859Чалбучи-Килгасело51°08'119°44'M-50-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
76630415111с Чалбучи-Килгасело