село Вишнёвое, Житомирська область (на 2018) — Familio

Вишнёвое

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Чернявская (Мало-) волость
279. Великая Чернявка, село бывшее владельческое, при ручье Стовбие, дворов 49, жителей 321, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7908Вишневеселоцентр сільської радир-н Ружинськийсільрада Вишнівська

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