Русиново
Липецкий уезд, Тамбовская губерния (на 1926)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1346Русиново (Хмелевой Верх), д. каз.при отвершке Долматовом и пруде.472752432
1347Русиново, сц. вл.при отвершке Хмелевом и пруде.462634178216
Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Русиново1148селоРусинов.47271
Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года
№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
333Русиново (Колтовщина), дерев.Русских: 82. Прочих: —. Всего: 82.1842103945911Лутошкино: 13.