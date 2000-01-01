деревня Русиново, Липецкий уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Русиново

Липецкий уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1346Русиново (Хмелевой Верх), д. каз.при отвершке Долматовом и пруде.472752432
1347Русиново, сц. вл.при отвершке Хмелевом и пруде.462634178216

Список населённых мест Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Докторовская волость
Русиново1148селоРусинов.47271

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Краснинская волость
333Русиново (Колтовщина), дерев.Русских: 82. Прочих: —. Всего: 82.1842103945911Лутошкино: 13.

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