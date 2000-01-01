сельцо Любитчиково, сельцо Любитчиково, Мокшанский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Любитчиково

Мокшанский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Вазерская волость
528. Любитчиково, сельцо бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 67, жителей 475, поташный завод
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