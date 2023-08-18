деревня Ленполье, деревня Ленполье, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ленполье

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
42Дер. Леонпольеторгов. тр. ручье РентеСтуденецкому с. о. 51917Кледневичского прав. 7242

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Коптевский сельсовет
д Ленполье5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Коптевский сельсовет
д. Ленполье13
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