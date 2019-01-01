село Куллар, село Куллар, Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Куллар

Дербентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Кюринский округ, Уллусский Магал
1015Куллар246346109татарымусульмане сунитытатарский

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Дагестанская область, Кюринский округ, Кулларское сельское общество
село Куллар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Дербентский район
145266Кулларсело41°50'48°24'K-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Дербентский муниципальный район, Сельское поселение село Куллар
82620438101с Кулларсело
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