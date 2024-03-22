деревня Загрязье, деревня Загрязье, Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Загрязье

Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
558Загрязья (Загрязье), д. вл.при р. Протве.53522109122

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Красносельская волость
91. Загрязья, деревня бывшая владельческая, при реке Протве, дворов 32, жителей 194, 6 веревочн. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Боровский район
65736Загрязьедеревня55°13'36°24'N-37-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Боровский муниципальный район, Сельское поселение деревня Совьяки
29606432176д Загрязьедеревня
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