хутор Ближнеподгорский, хутор Ближнеподгорский, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ближнеподгорский

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
575Ближне-Подгорский.при рч. Чиру.33777107

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Нижне-Чирская станица
369Ближне-Подгорский хутор, Нижне-Чирской станицы, при реке Чир953140270242Хуторское правление, пар. мельн.22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
14891Ближнеподгорскийхутор48°25,0' с.ш.43°04,0' в.д.M-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Нижнечирское сельское поселение
18653426111х Ближнеподгорскийхутор
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