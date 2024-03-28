сельцо Седнево, сельцо Седнево, Лаптевская волость, Ржевский уезд (на 1915) — Familio

Седнево

Лаптевская волость, Ржевский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9653Седнево, сц. вл.при колодце, прудах и рч. Липенке.25201812

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Лаптевская волость
52Седнево сельцо4-
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close