деревня Дор-Сухонский, деревня Дор-Сухонский, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Дор-Сухонский

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дор Бережнослободской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8784.
Дело по отношению Вологодской казенной палаты о предоставлении крестьянам дер. Дор Бережнослободской волости Ежовым податных льгот. 1906 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 12, 14, 41. Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Бережно-Слободская волость
1515ДорБер.-Слобод.Христорождественскийбывшие государственные755237870

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Брусенский сельсовет
Дор-Сухонский 2328деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: 65 км.Зимнее: 285 км. Летнее: 290 км.3337

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
277278Дор-Сухонскийдеревня60°12'с.ш.43°54'в.д.P-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Маркушевское сельское поселение
19642428121д Дор-Сухонскийдеревня
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