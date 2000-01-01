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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Дор Бережнослободской волости об аренде земли. 1905 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 8784.
Дело по отношению Вологодской казенной палаты о предоставлении крестьянам дер. Дор Бережнослободской волости Ежовым податных льгот. 1906 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 12, 14, 41. Издание доступно онлайн на сайте През Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1515ДорБер.-Слобод.Христорождественскийбывшие государственные755237870
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дор-Сухонский 2328деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: 65 км.Зимнее: 285 км. Летнее: 290 км.3337
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277278Дор-Сухонскийдеревня60°12'с.ш.43°54'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428121д Дор-Сухонскийдеревня