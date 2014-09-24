село Коблево, село Коблево, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Коблево

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2447Большое Коблево (Троицкое), мест. вл.при лимане Тилигульском.454065205201Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Тузловская волость
622. Троицкое (Козлово), местечко бывшее владельческое, при Тилигульском лимане, дворов 95, жителей 586, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Тузловская волость
деревня Троицкое (Коблево, Тилигул) (сельское общество)2034546151069

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15734Коблевеселоцентр сільської радир-н Березанськийсільрада Коблівська
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