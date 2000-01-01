сельцо Колобово, сельцо Колобово, Подорвановская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Колобово

Подорвановская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе Цветкова Всеволода Северьяновича, крестьянина д. Колобово, Подорвановской вол. Пошехонского у. на постановление земского начальника 4 уч. по иску крестьяна Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными титулярному помещику князю Петру Никитичу Чагодаеву. 1881–18 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Петровне Мельгуновой. 1882–1917 гг. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда Михаила Иванова, доверенного от крестьян, бывших временнообязанными помещице Левашево Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными наследникам княгини Веры Спиридоновны Чегодаевой. 1886–1890 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда Ксенофонта Ивановича Цветкова об отказе в праве пользования наделом земли сельским стар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5485Колобово, сц. вл.при рч. Чижовке.5454175363

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Подорвановская волость
д. КолобовоVII. Колобовское общество653824X—5Захарьевщинский приход
д. Колобово X. Кукобовское 2-е обществосмотри № 38
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