- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе Цветкова Всеволода Северьяновича, крестьянина д. Колобово, Подорвановской вол. Пошехонского у. на постановление земского начальника 4 уч. по иску крестьяна Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными титулярному помещику князю Петру Никитичу Чагодаеву. 1881–18 Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Наталье Петровне Мельгуновой. 1882–1917 гг. // Гос. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда Михаила Иванова, доверенного от крестьян, бывших временнообязанными помещице Левашево Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными наследникам княгини Веры Спиридоновны Чегодаевой. 1886–1890 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Колобово Подорвановской волости Пошехонского уезда Ксенофонта Ивановича Цветкова об отказе в праве пользования наделом земли сельским стар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5485Колобово, сц. вл.при рч. Чижовке.5454175363
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КолобовоVII. Колобовское общество653824X—5Захарьевщинский приход
д. Колобово X. Кукобовское 2-е обществосмотри № 38