деревня Пятрошишкес, деревня Пятрошишкес, Жижморская волость, Трокский уезд (на 1905) — Familio

Пятрошишкес

Жижморская волость, Трокский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Петрашишки, ф. (Прокудо), жит. 17 (8 м. 9 ж.), дес. 116, у. гор. 28 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Жосли 15 в.
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