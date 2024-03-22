село Екатеринино, село Екатеринино, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Екатеринино

Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1431Екатеринино (Полезное, Княжая), с. вл.при р. Польном Воронеже.254085392411Церковь православная 1. Завод овчарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Екатерининская волость
539. Екатеринино (Княжое), село бывшее владельческое, при реке Польн. Воронеже, волостное правление (уездный город в 25 верстах), дворов 132, жителей 875, церковь правосл Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Екатерининская волость
село Екатеринино«Глазок» поч. отд.2515

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Екатерининская волость
село Екатеринино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Никифоровский район
64348Екатерининосело52°59'40°50'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Никифоровский муниципальный район, Сельское поселение Екатерининский сельсовет
68620415101с Екатерининосело
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