деревня Финёв Луг, деревня Финёв Луг, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Финёв Луг

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
60062Финев Лугдеревня58°57'00"31°05'00"O-36-039

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Чат по генеалогии Новгородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение
49625405186д Финёв Лугдеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Селогорская волость
40Финев Луг (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Финевского33273193216409751620земледелиевыпойка телят, лес. и отхожий промыселнет сведений.нет сведений.Часовня, школа, хлебо-запасный магазин, 3 мелочные лавки, ветряная мельница
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