деревня Заозерье, Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Заозерье

Хваловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Заозерье, Хваловской волости, Новоладожского уезда, А. Иванова о снятии с него выкупных платежей. 1892–1893 гг. // Центральный государственный Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Заозерья, Хваловской волости, Новоладожского уезда, А. Андреевым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О разрешении опекунам крестьянина дер. Заозерье Хваловской волости Новоладожского уезда Е. Дмитриева продать постройку. 1901–1902 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хваловской волости деревни Заозерья. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Уставная грамота, выданная мировым посредником 2-го уч крестьянам деревни Заозерье Хваловской волости владелицы Ф. Д. Петрашевской. // Центральный государственный историч Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2927Заозерье, д. вл.при оз. Кусягском.6148103932Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Хваловская волость
Заозерье Петр. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.
Заозерье 1 госуд. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.
Заозерье 2 госуд. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.

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