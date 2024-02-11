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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина д. Заозерье, Хваловской волости, Новоладожского уезда, А. Иванова о снятии с него выкупных платежей. 1892–1893 гг. // Центральный государственный Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Заозерья, Хваловской волости, Новоладожского уезда, А. Андреевым. 1893–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О разрешении опекунам крестьянина дер. Заозерье Хваловской волости Новоладожского уезда Е. Дмитриева продать постройку. 1901–1902 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Хваловской волости деревни Заозерья. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Уставная грамота, выданная мировым посредником 2-го уч крестьянам деревни Заозерье Хваловской волости владелицы Ф. Д. Петрашевской. // Центральный государственный историч Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2927Заозерье, д. вл.при оз. Кусягском.6148103932Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Заозерье Петр. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.
Заозерье 1 госуд. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.
Заозерье 2 госуд. д.465 стан27123 участок27станция Колчаново.