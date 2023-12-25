деревня Рельбицы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Рельбицы

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11820Рельбицы, дер.при р. Шелони.581247190203Часовня. Волостное правление. Торжки 9 мая и 6 августа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Вельбицкая волость
385. Рельбицы, деревня бывшая владельческая, при реке Шелони, дворов 61, жителей 340, волостное правление (уездный город в 58 верстах), часовня, торжок 9 мая и 6 авг. В 6 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Псковская губерния, Порховский уезд, Рельбицкая волость
деревня Рельбицы1003697738716243225835015[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
58260Рельбицыдеревня58°04'00"30°07'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422376д Рельбицыдеревня

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