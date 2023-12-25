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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11820Рельбицы, дер.при р. Шелони.581247190203Часовня. Волостное правление. Торжки 9 мая и 6 августа.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
385. Рельбицы, деревня бывшая владельческая, при реке Шелони, дворов 61, жителей 340, волостное правление (уездный город в 58 верстах), часовня, торжок 9 мая и 6 авг. В 6 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Рельбицы1003697738716243225835015[...]
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58260Рельбицыдеревня58°04'00"30°07'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422376д Рельбицыдеревня