деревня Сомово, деревня Сомово, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сомово

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2327Сомово (Козловка), с. каз. и вл.при рч. Малой Тросенке.321426135145Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
706. Сомово, село бывшее владельческое и государственное, дворов 27, жителей 233, 2 церкви православных

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Тросенская волость
Сомово (село)7Тросна Кромского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63589Сомоводеревня52°26'с.ш.35°52'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Троснянское сельское поселение
54654430201д Сомоводеревня
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