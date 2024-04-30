посёлок Солдатские Дворики, посёлок Солдатские Дворики, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Солдатские Дворики

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Богдановская волость
деревня Солдатские хутора«Инжавинская» п.-т. контора7526
Кирсановский уезд, Золотовская волость
деревня Солдатские хутора«Ржаксинское» поч.-телег. отделение7512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
288964Солдатские Дворикипосёлок52°14'42°11'N-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Лукинский сельсовет
68630440126п Солдатские Дворикипоселок
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