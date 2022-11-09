деревня Дубровка, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Дубровка

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Краснобудская волость
143. Дубровка, деревня бывшая владельческая, при речке Уте, дворов 89, жителей 588, 3 ветрянных мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Красно-Будская волость
3Село Дубровка проселкер. УтеДубровск. с. об. 113376379Дубровского пр. 20848

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Дубровский сельсовет
д Дубровка146

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Усохо-Будский сельсовет
д. Дубровка162

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