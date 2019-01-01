деревня Драчево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Драчево

Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2123Драчево, с. вл.при пруде.331345147169Церковь православная 1. Училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
Д. Драчево, с пустошами5Дм. Львов. Бычков113235 / 3

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Барановская волость
138. Драчево, село бывшее владельческое, дворов 73, жителей 333, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Горбатовский уезд, Барановская волость
с. Драчево3412685

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Сосновская волость
Драчево дер.69Барановский472Сосновка1016

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сосновский район
17589Драчеводеревня55°52'43°17'N-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Яковский сельсовет
22650436121д Драчеводеревня

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