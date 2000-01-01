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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2260Новобожедаровка (Кружилка), с. вл.при р. Северном Донце.753878278297Церковь православная 1. Завод 1. Переправа чрез р. Донец.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
724. Ново-Божедаровка (Давыдовка, Кружиловка), село бывшее владельческое, при реке Северном Донце и ручье Кружиловке, дворов 90, жителей 489, церковь православная, лавка, Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Ново-Божедаровкабывшие помещичьи140346343689
3Давыдовкабывшие помещичьи100261254515
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13047Кружилівкаселор-н Сорокинськийсільрада Пархоменківська