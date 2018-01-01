деревня Ступкино Большое, деревня Ступкино Большое, Тейковский район, Ивановская область (на 2018) — Familio

Ступкино Большое

Тейковский район, Ивановская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5985Ступкино (Ступкино большое), д. вл.при пруде и колодце.5121102366

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Алферьевская волость
862. Большое Ступкино, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 132, ткацкая светелка

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Пелгусовская волость
6889Ступкино деревня14519137354

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Тейковский район
588762Ступкино Большоедеревня56°55'40°41'O-37-118
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