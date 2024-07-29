деревня Самодурово, Коноплинская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Самодурово

Коноплинская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. По ходатайству крестьян Ельнинского уезда Коноплинской волости деревни Самодурова, о выдаче им на руки железнодорожного Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6980Самодурово, д. каз.при колодцах.420125957

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Коноплинская волость
370СамодуровоДеревня2296104

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