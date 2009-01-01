деревня Нача-Шпаковщина, Полоцкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Нача-Шпаковщина

Полоцкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Нача-Щпаковщизна16Ник. Денис. Гребницкий294350

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д Нача-Шпаковщина7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Полоцкий район, Островщинский сельсовет
д. Нача-Шпаковщина12

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