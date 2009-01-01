деревня Столбцы, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Столбцы

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Столбцы42Малолет. Игн., Мар., Стеф. и Анна Богусл. Томковичи1801343

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Лисичинская волость
494. Столбцы, село бывшее владельческое, при озере Лукойл, дворов 49, жителей 345, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лисичинская волость
11Село Столбцытрактеоз. Лукомльск. Столбцовск. с. о. церк. земли83297302Урецкого прав. 12057
59Им. Столбцытрактеколодцепом. А. Калиновской, кат. 111Черейского р.-к. 13053

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Новозарянский сельсовет
д Столбцы56

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Новозарянский сельсовет
д. Столбцы64

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