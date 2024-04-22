деревня Мишина старая, деревня Мишина старая, Жиздринский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Мишина старая

Жиздринский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
1065Мишина старая, д. вл. горн. вед.при рч. Овсорике.253025112120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Овсороковская волость
243. Старо-Мишино, деревня бывшая владельческая, при речке Овсороке, дворов 51, жителей 291, почтовая станция, постоялый двор
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