деревня Копылово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Копылово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Копылова Шуйской вол. Тотемского уезда И. Д. Шляпникова о наказании его розгами по решению волостного суда. 1873–1874 гг. // Гос. архив Воло Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 7 участк по поводу разрешения выдачи посевной ссуды из магазинов сверх установленных запасов крестьянам дер. Копылово Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Шейбухтской церкви. Список ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9075Копылово, д. каз.при р. Шейбухте.14393164053

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
5858КопыловоШихминское.Богородице-Шейбухтскийбывшие государственные1379277383

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Февральский сельсовет
Копылово 7591деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: 88 км.3030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247910Копыловодеревня59°19'с.ш.40°55'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424211д Копыловодеревня

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