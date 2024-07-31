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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Копылова Шуйской вол. Тотемского уезда И. Д. Шляпникова о наказании его розгами по решению волостного суда. 1873–1874 гг. // Гос. архив Воло Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 7 участк по поводу разрешения выдачи посевной ссуды из магазинов сверх установленных запасов крестьянам дер. Копылово Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Шейбухтской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9075Копылово, д. каз.при р. Шейбухте.14393164053
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5858КопыловоШихминское.Богородице-Шейбухтскийбывшие государственные1379277383
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Копылово 7591деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: 88 км.3030
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247910Копыловодеревня59°19'с.ш.40°55'в.д.O-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424211д Копыловодеревня