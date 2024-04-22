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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4767Хипоярви 2-я (состоит из деревень: Вильковка, Деревяйсемякки, Ламберимякки, Покисемякки, Пугилянмякки, Хуттуземякки), д. Коменд. вед.при колодцах.58482230227
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
702. Хипоярви Второе, село бывшее владельческое, при озере Веряярви, дворов 5, жителей 28, волостное правление (уездный город в 55 верстах), почтовая станция
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Хепоярви 2-е д.53Матокский участок (2 стан)2244 участок448 городское почтовое отделение (Лесной).