село Ганарджиис-Мухури, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Ганарджиис-Мухури

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
განარჯიის მუხური
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Зугдидский район, Ганарджийс-Мухурский сельсовет
село Ганарджийс-Мухури2257720

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განარჯიის მუხური
განარჯიის მუხურიGanarjiis MukhuriМужчин: 636. Женщин: 718. Всего: 1354.

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