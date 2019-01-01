деревня Сорокино, деревня Сорокино, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сорокино

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
697Сорокина, д. каз.при руч. Дольцах.4011207062Маслобоень 6.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Мымринская волость
Сорокина (деревня)11Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
63584Сорокинодеревня53°19'с.ш.35°30'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Узкинское сельское поселение
54620432191д Сорокинодеревня
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