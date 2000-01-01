хутор Алекса, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Алекса

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кемелишская волость
Алекса, ф. спл. р. Вилия, (Россохацкого), жит. 31 (18 м. 13 ж.), дес. 53, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродье 20 в.
Алекса, б. корг. спл. р. Вилия, (Россохацкого), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 5, раз. см. пред.
Алекса, з., спл. р. Вилия, жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 53, раз. см. пред.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
х. Алекса1

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