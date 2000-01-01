Населенное место

Алекса, ф. спл. р. Вилия, (Россохацкого), жит. 31 (18 м. 13 ж.), дес. 53, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Подбродье 20 в.

Алекса, б. корг. спл. р. Вилия, (Россохацкого), жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 5, раз. см. пред.