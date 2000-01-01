деревня Вилнауце, деревня Вилнауце, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Вилнауце

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts
Vilnauce100175845ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Быковская волость
16ВылновцыдеревняколодецБыковского, римско-католическогоБыковскому сельскому обществу4

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts
Vilneicaagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4327
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