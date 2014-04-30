усадьба Аздемирово, усадьба Аздемирово, Богчинская волость, Галичский уезд (на 1907) — Familio

Аздемирово

Богчинская волость, Галичский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
усадьба
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Богчинская волость
Аздемирово ус.колодец814235кирпичн. з.
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