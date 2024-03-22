деревня Телицино, деревня Телицино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Телицино

Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Лихославльский район
130055Телицинодеревня57°10'35°33'O-36-108

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Лихославльский муниципальный район, Кавское сельское поселение
28638420226д Телицинодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7726Телицыно, д. каз.при колодце.418196561

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Кузовинская волость
69Телицыно37½
70Телицыно21
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