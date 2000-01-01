деревня Зуйи, деревня Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Зуйи

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Silmalas pagasts
Zuji100181664ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Ружинская волость
13ЗуидеревняМалта, рекастарообрядческогоРужинскому сельскому обществу54
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