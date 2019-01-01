деревня Нижнекрасное, деревня Нижнекрасное, Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижнекрасное

Щигровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Щигровский район
616789Нижнекрасноедеревня51°58'36°37'M-37-002

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Место упоминается в справочниках:
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Щигровский муниципальный район, Сельское поселение Троицкокраснянский сельсовет
38650460111д Нижнекрасноедеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Шестопаловская волость
Нижне-Красное дер.20186178Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 10.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3030Нижний Красный Колодезь (Нижнее Красное), д. каз.при руч. Красного колодца.23224116119Мельница 1.
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