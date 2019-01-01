посёлок Запрудный, посёлок Запрудный, Обливский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Запрудный

Обливский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Обливский район
49330Запрудныйпосёлок48°45'00"42°29'00"M-38-109

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Чат по генеалогии Ростовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Обливский муниципальный район, Каштановское сельское поселение
60640410106п Запрудныйпоселок

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Краснощековская станица
4310Сучков хутор, Краснощековской станицы532214188165Хуторское правление325786
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