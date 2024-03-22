деревня Шюлгос, деревня Шюлгос, Тверечская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Шюлгос

Тверечская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Тверечская волость
Шульги, д., жит. 65 (42м. 33 ж.), дес. 92,07, у. гор. 26 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Годутишки 20 в.
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