деревня Майорово, деревня Майорово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Майорово

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
391288Майороводеревня54°22'с.ш.37°45'в.д.N-37-052

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску граждан д. Майорово Рудневской волости Карповой Марии к обществу д. Майорово о наделении землёй. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1969. Опись 1 Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Ревякинское сельское поселение
70650436386д Майороводеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
140Крюкова (Крюковка), сц. вл.при колодце.211194350
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