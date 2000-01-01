деревня Шерстово, деревня Шерстово, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шерстово

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Владимирская волость
54ШерстоводеревняГлыба, озероЗаборского, православногоМихайловскому сельскому обществу18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Краснопольский сельсовет
д. Шерстово5
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