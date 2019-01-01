деревня Устоша, деревня Устоша, Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Устоша

Мосальский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Иванинская (Пригородно) волость
763. Устоша, деревня бывшая государственная, дворов 43, жителей 284, 2 синильни, 2 овч, звд., 2 шерстобитни, валяльня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мосальский район
78036Устошадеревня54°27'34°55'N-36-058

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Чат по генеалогии Калужской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мосальский муниципальный район, Сельское поселение село Дашино
29629468111д Устошадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3205Устоша, д. каз.при колодцах.51337158186
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