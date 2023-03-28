деревня Леоново-Городок, деревня Леоново-Городок, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Леоново-Городок

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
108766Леоново-Городоксело57°45'33°38'O-36-080

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Чат по генеалогии Тверской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Выползовское сельское поселение
28608405121д Леоново-Городокдеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
Д. Сысоево, Городок, Кузмино и Погарино2Фамилия владельца неизвестна1524126

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Ильятинская волость
4Городок (Леононо) (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Городовского1214011711823545122земледелиеручей Трестянка
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