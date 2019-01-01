деревня Поляны, деревня Поляны, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Поляны

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
313801Поляныдеревня58°23'00"31°45'00"O-36-052

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Об обмене товариществом крестьян д. Большие Поляны Красностанской волости Крестецкого уезда Новгородской губернии части надельной пустоши «Подраницы» на удельную землю «П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Пролетарское городское поселение
49625154166д Поляныдеревня

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Красностанская волость
4Большие Поляны (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Полянского312690971874644земледелиеручей Понеделька.Часовня
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