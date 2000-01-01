деревня Крутица, деревня Крутица, Савинская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Крутица

Савинская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Самуйловская волость
246. Крутицы, деревня бывшая владельческая, при речке Титовке, дворов 40, жителей 197, дехт. з., ветряная мельница

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4413Крутица, д. вл.при рч. Титовке.38½15½33101107

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Савинская волость
371КрутицыДеревня41376597Земская школа, мелочная лавка, постоял. двор.
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